H υφυπουργός Άμυνας, των ΗΠΑ Χέδερ Γουίλσον ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της.

Η Χέδερ Γουίλσον ήταν αρμόδια για την Πολεμική Αεροπορία και είχε ακουστεί ότι θα αντικαταστήσει τον Τζιμ Μάτις στην ηγεσία του Πενταγώνου.

Today I informed the President I will resign as Secretary of the Air Force to be President of the University of Texas at El Paso. It has been a privilege to serve with our #Airmen—I am proud of the progress we have made to restore the readiness & lethality of #USAF.