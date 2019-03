Αποφυλακίστηκε την Τετάρτη, καταβάλλοντας εγγύηση 9 εκατομμυρίων δολαρίων, ο πρώην πρόεδρος της Nissan, Κάρλος Γκοσν.

Φορώντας μια στολή εργάτη, μάσκα στο πρόσωπο, ένα γαλάζιο καπελάκι και γυαλιά, ο Γκοσν βγήκε από το Κέντρο Κράτησης του Τόκιο και μπήκε σε ένα μικρό αυτοκίνητο, ενώ πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία που ήταν συγκεντρωμένα έξω από τη φυλακή φάνηκαν να μην τον αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν.

In exchange for his freedom, Carlos Ghosn — who holds citizenship in France, Lebanon and Brazil — will hand over his passports to his lawyers https://t.co/71RC1Gv9IQ