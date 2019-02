Ένοχο δήλωσε το ζευγάρι από την Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, που κρατούσε φυλακισμένα και κακοποιούσε τα 13 παιδιά του στο «σπίτι του τρόμου».



Ο Ντέιβιντ και η Λουίζ Τέρπιν, που κατηγορούνται ότι κρατούσαν φυλακισμένα κι αλυσοδεμένα για χρόνια τα 13 παιδιά τους στην πόλη Πέρις, παραδέχθηκαν ότι βασάνιζαν τα θύματά τους, σύμφωνα με τις εισαγγελικές υπηρεσίες του Ριβερσάιντ.

Η μία από τις κόρες τους, ηλικίας 17 ετών εκείνη την περίοδο, προειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές τον Ιανουάριο του 2018, αφού κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι, πηδώντας από ένα παράθυρο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ορισμένα από τα παιδιά τους, ηλικίας σήμερα από 3 έως 30 ετών, αλυσοδεμένα σε ένα κρεβάτι, μέσα στις ακαθαρσίες τους, ενώ υπέφεραν από υποσιτισμό.

