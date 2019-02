Χιλιάδες Σλοβάκοι διαδήλωσαν την Πέμπτη στην Μπρατισλάβα και σε 30 άλλες πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά στη χώρα, στην επέτειο συμπλήρωσης ενός χρόνου από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ.

Στη διαδήλωση κυριαρχούσε το σύνθημα «Για μια δίκαιη Σλοβακία».

Οι οργανωτές –μη κυβερνητικές οργανώσεις και μια φοιτητική ένωση– τονίζουν στην ανακοίνωσή τους ότι ζητούν την πλήρη διερεύνηση των φόνων και μια αξιόπιστη κυβέρνηση. «Για να προχωρήσουμε μπροστά πρέπει να γνωρίζουμε τα ονόματα εκείνων που διέταξαν αυτόν τον τερατώδη φόνο», τόνισαν.

A year ago today, investigative journalist Jan Kuciak and his fiancée, Martina Kušnírová, were shot dead near Bratislava. The murders sent shockwaves through the country and sparked huge protests. But how has the tragedy changed Slovakia?



