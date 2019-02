Αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ θα προτείνουν σύντομα στους επιβάτες κι άλλες επιλογές από τα «κύριος» και «κυρία», κατά τις κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων τους, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την 1η Ιουνίου, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν το «απροσδιόριστο» (unspecified) ή «άγνωστο» (undisclosed), δύο νέες επιλογές που θα προστεθούν στα έντυπα κράτησης, επισημαίνει σε μια ανακοίνωση σήμερα η Airlines for America (A4A), το λόμπι των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών.

Αυτή η απόφαση ελήφθη σε μια από κοινού συμφωνία με τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), διευκρινίζει το λόμπι, που απαρτίζεται από εταιρείες όπως η American Airlines, η JetBlue, η SouthWest ή η Alaska Airlines.

Οι αεροπορικές εταιρείες, που διαχειρίζονται οι ίδιες το σύστημα κρατήσεων, είναι ελεύθερες να εφαρμόσουν την απόφαση, που δεν συνιστά σύσταση, τονίζει το A4A.

«Οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες τιμούν την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση τόσο για τους εργαζόμενούς τους όσο και για τους επιβάτες και καταβάλλουμε προσπάθειες καθημερινά για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες όλων των πελατών» εξηγεί η Airlines for America.

«Στις επόμενες εβδομάδες, οι πελάτες θα μπορούν να σημειώνουν στο κουτάκι που ανταποκρίνεται καλύτερα στο γένος με το οποίο ταυτίζονται, κατά τη διαδικασία κράτησης» αναφέρει η United Airlines στον λογαριασμό της στο Twitter.

In the coming weeks, customers will be able to select the gender with which they most closely identify during the booking process. https://t.co/NSoaZS6krb