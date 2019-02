Φωτιά ξέσπασε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας Φλαμένγκο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι, μεταδίδει το Reuters.

Η φωτιά ξέσπασε στους κοιτώνες της ομάδας νέων αναφέρει το BBC. Μέχρι στιγμής τρία άτομα έχουν τραυματιστεί από τη φωτιά, που ξέσπασε την ώρα που οι παίκτες κοιμούνταν.

#Breaking: Just in - Fire ignited at an flamenco training ground in the Brazilian city of "Rio de Janeiro" has killed at least 10 people, Reuters news reports. #Brazil pic.twitter.com/CC592dRsAG