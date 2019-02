Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη του ταμπλόιντ National Enquirer ότι προσπαθεί να τον εκβιάσει με «ροζ» φωτογραφίες.

Ο Μπέζος ισχυρίζεται ότι η εταιρία που εκδίδει το περιοδικό, η American Media Inc (AMI) ήθελε ο Μπέζος να εγκαταλείψει μια έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έλαβαν τα προσωπικά μηνύματα που έστελνε στην ερωμένη του Λόρεν Σάντσεζ.

Ο Μπέζος και η σύζυγός του δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι πήραν διαζύγιο λίγο πριν το ταμπλόιντ δημοσιεύσει ρεπορτάζ σχετικά με την εξωσυζυγική του σχέση.

Σε μια δημοσίευση στο blog του την Πέμπτη, ο Μπέζος δημοσίευσε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο είπε ότι είχε σταλεί στους μεσάζοντες του από εκπρόσωπους της AMI, και απειλούσε να δημοσιεύσει «προσωπικές φωτογραφίες» του με την Σάντσεζ.

Ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι η AMI του ζητούσε να κάνει μια «ψευδή δημόσια δήλωση» ότι το ρεπορτάζ του National Enquirer για τον ίδιο και την ερωμένη του δεν ήταν πολιτικά παρακινημένο.

Σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέγραψε ο Mπέζος, ένας δικηγόρος της AMI πρότεινε την Τετάρτη ότι οι φωτογραφίες δεν θα δημοσιευθούν σε αντάλλαγμα για τη δημόσια δήλωση.

«Αντί να υποκύψω σε εκβιασμούς, αποφάσισα να δημοσιεύσω ακριβώς αυτό που με έστειλαν, παρά το ατομικό κόστος από την απειλή», γράφει ο Μπέζος.

Στο κείμενό του ο Μπέζος αναφέρει τους δεσμούς της AMI με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπέζος δήλωσε ότι το καθώς κατέχει την εφημερίδα Washington Post, είχε κάνει εχθρούς «ορισμένους ισχυρούς ανθρώπους», όπως ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είναι φίλος του αφεντικού της AMI, Ντέιβιντ Πέκερ.

Ο Μπέζος δεν προσπάθησε να κρύψει τη δυσαρέσκεια, γράφοντας «φυσικά δεν θέλω να δημοσιεύονται προσωπικές φωτογραφίες μου».

«Αλλά δεν θα συμμετάσχω επίσης στη γνωστή πρακτική του εκβιασμού, πολιτικών επιθέσεων και διαφθοράς. Προτιμώ να αντισταθώ και να δω τι θα γίνει», λέει.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy