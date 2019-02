Οι γαλλικές αρχές θεωρούν πως η πυρκαγιά σε μεγάλη πολυκατοικία του Παρισιού, η οποία ξέσπασε τη νύχτα, ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού.

Από τη φωτιά έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους δέκα άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα μωρό.

Υπάρχουν πάνω από 30 τραυματίες, έξι από αυτούς είναι πυροσβέστες, ενώ ένα τραυματίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη μίας γυναίκας που θεωρείται ύποπτη, ενώ ο εισαγγελέας ανέφερε πως η φωτιά ήταν πιθανόν αποτέλεσμα ηθελημένης ενέργειας.

Nine people including a baby have died in a fire in an eight-storey building in Paris, fire service officials say [Tap to expand] https://t.co/2vBZLfObYw pic.twitter.com/VGG1J3C1M3

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η χώρα ξύπνησε «με μία τραγωδία» και επαίνεσε τους πυροσβέστες για το θάρρος τους.

A fire at a Paris apartment building has killed seven people, authorities say. The cause of the blaze that burned for hours and injured at least 28 people is under investigation. https://t.co/QHkhXffZJS pic.twitter.com/12fCDCxlVs