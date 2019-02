Mία σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας, καθώς εξέπνευσε η διορία των 8 ημερών που είχαν δώσει στον Νικολάς Μαδούρο για να προκηρύξει εκλογές.

H Ισπανία αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Στην αναγνώρισή του προχώρησαν και οι Βρετανία, Γαλλία και Σουηδία, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέρεμι Χαντ, έγραψε στο Twitter πως ελπίζει αυτή η κίνηση «να μας φέρει πιο κοντά στο τέλος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis