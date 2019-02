Ο στρατός της Αυστραλίας αναπτύχθηκε σε πολλές περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας εξαιτίας των εκτεταμένων πλημμυρών, ενώ κροκόδειλοι θεάθηκαν σε δρόμους που πλέον έχουν καλυφθεί από το νερό.

Στρατιωτικοί ανέπτυξαν έτσι αμφίβια οχήματα για να διασώσουν κατοίκους με φακούς στα χέρια που είχαν βρει καταφύγιο στις οροφές των σπιτιών τους, καθώς τμήματα της Πολιτείας Κουίνσλαντ μοιάζουν σαν να τα χτύπησε κατακλυσμός.

Homes have been inundated with floodwaters, where crocodiles and snakes have washed up in street-turned-rivers, forcing about 1100 out of their homes. #Townsville https://t.co/empQTXqjKX