Το αεροδρόμιο Μπρισμπέιν στην Αυστραλία εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα όταν επιβάτες ανέφεραν πως είδαν έναν άνδρα να κρατάει μαχαίρι.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ έκανε λόγο για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και διέταξε την εκκένωση του αεροδρομίου ενώ ακινητοποιήθηκαν και τα τρένα που μεταφέρουν τους επιβάτες στο αεροδρόμιο.

Υπήρξαν διάφορες συγκεχυμένες πληροφορίες που ανέφεραν πως μάρτυρες είπαν ότι ο άντρας κρατούσε βαλίτσα κι φώναξε πως έχει βόμβα, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών ο άνδρας συνελήφθη αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών ή αστυνομικών.

#ALERT BRISBANE AIRPORT UPDATE; Specialist police have taken a man into custody. Police are currently conducting clearance searches of the International Terminal. No reported injuries to any members of the public or police. PSPA -emergency declaration remains in place. #alert