Συναγερμός έχει σημάνει στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπου ένοπλος άνδρας κρατά όμηρο σε ακινητοποιημένο λεωφορείο.

Από την 1μ.μ (τοπική ώρα) η αστυνομία έχει περικυκλώσει το λεωφορείο στον σταθμό Μπουτ, έχοντας πρώτα φροντίσει για την εκκένωση του σταθμού από υπαλλήλους και λοιπούς επιβάτες.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να πείσουν τον ένοπλο να κατέβει από το όχημα και να παραδοθεί. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το είδος του οπλισμού του.

Το λεωφορείο της εταιρείας Jefferson είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Μιζούλα στις 10:30 το πρωί με κατεύθυνση το Μπίλιγνκς.

Ο σερίφης της κομητείας έχει στείλει τέσσερις αξιωματικούς στο σημείο, ένας εκ των οποίων ειδικεύεται στους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η αστυνομία έχει κλείσει τις γύρω οδούς και ζητά από τους πολίτες να μείνουν μακριά από το σημείο.

