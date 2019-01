Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη διπλή βομβιστική επίθεση το πρωί της Κυριακής σε καθεδρικό ναό στις νότιες Φιλιππίνες την ώρα της λειτουργίας.

Κατά την επίθεση τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Amaq που πρόσκειται στην τζιχαντιστική οργάνωση.

The Islamic State (as expected) claimed today’s attack on the Cathedral of Jolo, The Phillipines https://t.co/C7L9Ff60sV pic.twitter.com/JgctJCPmKe