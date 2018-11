Το τέλος των διαφημίσεων junk food σε όλο το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς του Λονδίνου ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Σαντίκ Καν.

Σύμφωνα με το CNN, η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 25 Φεβρουαρίου.

Ανάμεσα στα προϊόντα που απαγορεύεται να διαφημίζονται είναι οι σοκολάτες, τα ροφήματα με ζάχαρη αλλά και τα μπέργκερς.

Ο δήμαρχος της πόλης ανέβασε την πρόταση της απαγόρευσης στη δημοτική πλατφόρμα διαβούλευσης Talk London όπου το 82% των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ του μέτρου.

Ο Καν περιέγραψε την παιδική παχυσαρκία σαν μια ωρολογιακή βόμβα.

«Είναι ξεκάθαρο πως η διαφήμιση παίζει ένα μεγάλο ρόλο στις επιλογές που κάνουμε, είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε όχι, και οι Λονδρέζοι υποστήριξαν συντριπτικά την απαγόρευση διαφημίσεων junk food και ποτών στο δίκτυο μεταφορών μας», δήλωσε.

Londoners overwhelmingly support our junk food ad ban on the Tube, buses and the rest of the @TfL network. It's going to help cut child obesity. https://t.co/BFqSXqTVKR