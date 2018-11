Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν σήμερα οι δικαστές, τους οποίους κατηγόρησε πως με τις αποφάσεις που παίρνουν σε θέματα μεταναστευτικής πολιτικής θέτουν σε κίνδυνο τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, ο Τραμπ με την επίθεση του παραβίασε, κατά κάποιον τρόπο, την πολιτική εκεχειρία που παραδοσιακά υπάρχει την περίοδο της Γιορτής των Ευχαριστιών.

Πριν τρεις μέρες ένας δικαστής από την Καλιφόρνια ανέστειλε το διάταγμα Τραμπ, που επέτρεπε την αυτόματη απόρριψη των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου από πρόσωπα που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα. Σήμερα ο Αμερικάνος πρόεδρος αντεπιτέθηκε.

«Είναι κάτι το φοβερό όταν οι δικαστές αναμειγνύονται στην προστασία της χώρας, όταν σας λένε πώς να προστατεύετε τα σύνορά σας. Είναι ντροπή» είπε ο Ρεπουμπλικάνος από την κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο, στη Φλόριντα, όπου πέρασε την ημέρα των Ευχαριστιών.

Μπροστά σε δημοσιογράφους και κάμερες, ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη για να τους ευχηθεί χρόνια πολλά.

Ωστόσο, επωφελήθηκε της ευκαιρίας για να συγκρίνει την αποστολή των στρατιωτών στο Αφγανιστάν με τη μεταναστευτική πολιτική του στα σύνορα με το Μεξικό.

«Ίσως να είδατε τις πληροφορίες για όσα συμβαίνουν στα νότια σύνορά μας. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων» φθάνει, σημείωσε αναφερόμενος στους μετανάστες που έρχονται κατά χιλιάδες από χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

«Σε πολλές περιπτώσεις, δεν πρόκειται για καλούς ανθρώπους. Είναι κακοί άνθρωποι» υπογράμμισε.

Κατόπιν μίλησε για το διάταγμα του, η ισχύς του οποίου ανεστάλη τη Δευτέρα από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Την αναστολή αυτή χαρακτήρισε σήμερα «αγκάθι στο πόδι», τροφοδοτώντας τη διαμάχη του με τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς.

«Ο δικαστής Ρόμπερτς μπορεί να λέει ό,τι θέλει όμως το 9ο δικαστήριο είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή» έγραψε νωρίς το πρωί στο Twitter σε βάρος του δικαστηρίου, όπου εντάσσεται ο δικαστής που μπλόκαρε το διάταγμά του.

Justice Roberts can say what he wants, but the 9th Circuit is a complete & total disaster. It is out of control, has a horrible reputation, is overturned more than any Circuit in the Country, 79%, & is used to get an almost guaranteed result. Judges must not Legislate Security...

Επίσης, πρόσθεσε πως οι δικαστές δεν πρέπει να αναμειγνύονται σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των συνόρων καθώς «δεν ξέρουν τίποτα από αυτά».

....and Safety at the Border, or anywhere else. They know nothing about it and are making our Country unsafe. Our great Law Enforcement professionals MUST BE ALLOWED TO DO THEIR JOB! If not there will be only bedlam, chaos, injury and death. We want the Constitution as written!