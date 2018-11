Ο Τζεφ Μπέζος προειδοποίησε τους υπαλλήλους της Amazon πως η εταιρία θα καταρρεύσει.

Σε μία ευρεία συνάντηση με τους υπαλλήλους του, ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη έκανε αυτή την απροσδόκητη πρόβλεψη. Η Amazon έχει χρηματιστηριακή αξία λίγο κάτω από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και είναι με διαφορά η μεγαλύτερη εταιρία λιανικού εμπορίου του πλανήτη,

Όλα αυτά δεν εμπόδισαν τον Μπέζος να πει πως «η Amazon δεν είναι πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει (not too big to fail). Για την ακρίβεια προβλέπω πως κάποια μέρα η Amazon θα καταρρεύσει. Αν μελετήσει κανείς τις μεγάλες εταιρίες, θα δει πως επιζούν για κάτι περισσότερο από 30 χρόνια, όχι για πάνω από 100» είπε ο Μπέζος στο προσωπικό της Amazon, σύμφωνα με το CNBC.

Ο Μπέζος απαντούσε σε ερώτηση για τη Sears, κάποτε τη μεγαλύτερη εταιρία λιανικού εμπορίου στον κόσμο, η οποία τον περασμένο μήνα έκανε αίτηση πτώχευσης. Η κατάρρευση της Sears αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτυχία της να ανταγωνιστεί την Amazon.

Στη συνέχει ο Μπέζος πρόσθεσε πως «αν αρχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας αντί για τους πελάτες μας, αυτό θα είναι η αρχή του τέλους. Πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε αυτή η μέρα να έρθει όσο πιο αργά γίνεται».

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για την Αmazon. Η εταιρία ανακοίνωσε δύο καινούργια κεντρικά γραφεία, ένα στο Κουίνς της Νέας Υόρκης και ένα στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. Οι δύο τοποθεσίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, που για να κερδίσουν την εύνοια της εταιρίας προσέφεραν φοροαπαλλαγές ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Σύμφωνα με τον Τζιμι Βαν Μπρέιμερ, δημοτικό σύμβουλο της Νέας Υόρκης που εκπροσωπεί το Λονγκ Άιλαντ, «ο κυβερνήτης και ο δήμαρχος δώρισαν στον Μπέζος σχεδόν 3 δισ. δολάρια σε χρηματοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές, ακόμα και ένα ελικοδρόμιο για να μη χρειάζεται να μπαίνει στο τρένο».

Με πληροφορίες από Guardian