Ένα ποτάμι γεμάτο πτώματα βουβαλιών βρήκαν οι ντόπιοι και οι αρχές στη Μποτσουάνα στα σύνορα με τη Ναμίμπια.

Εκατοντάδες κουφάρια ζώων επέπλεαν στα νερά χωρίς εκ πρώτης όψεως να διακρίνεται η αιτία θανάτου τους.

Τελικά οι αρχές υπολόγισαν πως περίπου 400 βουβάλια πνίγηκαν στον ποταμό Chobe. Πολλά από αυτά ποδοπατήθηκαν ενώ φαίνεται πως προσπαθούσαν να ξεφύγουν από κάποια απειλή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς οι μαζικοί θάνατοι προκλήθηκαν από λιοντάρια.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που καταγράφηκαν από το Serondela Lodge, ένα καταφύγιο σαφάρι κοντά στο οποίο βρέθηκαν τα ζώα, δείχνουν τα νεκρά βουβάλια διάσπαρτα στο ποτάμι.

PRESS RELEASE |The Ministry of Environment, Natural Resources Conservation and Tourism wishes to inform the public of a mass drowning of Buffaloes in the Chobe River along the border of the Chobe National Park, on the edge of the Kabulabula Peninsula. pic.twitter.com/YXjD6eWGvE