Ομαδικός τάφος εντοπίστηκε στην ανατολική Αιθιοπία, στον οποίο πιστεύεται πως είναι θαμμένα περίπου 200 πτώματα.

Ο τάφος ανακαλύφθηκε κοντά στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Ορόμια με την περιφέρεια Σομάλι, στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος του Άμπντι Μοχάμεντ Όμερ, πρώην περιφερειάρχη της Σομάλι,

Ο Μοχάμεντ Όμερ είναι αντιμέτωπος με δίκη για σωρεία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνέργεια σε εγκλήματα μιας ομάδας των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που έδρασε στην περιοχή.

Έχει ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί. Τον προηγούμενο μήνα η κρατική τηλεόραση της χώρας μετέδωσε πως επιχείρησε να δραπετεύσει.

