Η πρόταση γάμου ενός άντρα στην κοπέλα του, ενώ εκείνη έτρεχε στον πρώτο της μαραθώνιο έχει προκαλέσει ανάμικτα συναισθήματα σε όσους είδαν το βίντεο, που έχει γίνει viral.

Φανταστείτε αυτό: Συμμετέχετε για πρώτη φορά στη ζωή σας σε μαραθώνιο στους δρόμους της Νέας Υόρκης. έχετε προπονηθεί σχετικά για περισσότερο από ένα χρόνο. Νιώθετε εξάντληση, έχετε ιδρώσει και περιστοιχίζεστε από πλήθος κόσμου, συμπεριλαμβανομένων 50.000 δρομέων και αμέτρητων θεατών.

Στο 16ο μίλι βλέπετε τον σύντροφό σας και με ενθουσιασμό πηγαίνετε να τον χαιρετίσετε. Κι εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αυτός πηδάει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, γονατίζει και σας κάνει πρόταση γάμου. Στα μισά του μαραθωνίου.

Αυτό ακριβώς συνέβη στην Kaitlyn Curran όταν ο αρραβωνιαστικός της πλέον Dennis Galvin τής έκανε πρόταση γάμου μες στο Σαββατοκύριακο.

Το βίντεο, που δημοσίευσε το CBS Evening News, έχει γίνει από τότε viral.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 Νοεμβρίου 2018





Κι όπως συμβαίνει αρκετές φορές με τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, η συγκεκριμένη πρόταση γάμου κατάφερε να διχάσει τους χρήστες που δεν ήταν σίγουροι αν αυτή η κίνηση ήταν ό,τι καλύτερο ή ό,τι χιερότερο θα μπορούσε να έχει συμβεί στην νεαρή γυναίκα.

Αν και πολλοί βρήκαν άκρως πρωτότυπη και ταυτόχρονα συγκινητική την ιδέα του Dennis, χαρακτηρίζοντας τυχερή την αρραβωνιαστικιά του, αρκετοί ήταν εκείνοι που τον κατέκριναν, σχολιάζοντας πως της «χάλασε την προσπάθεια» και πως της «έκλεψε τη δόξα».

«Τι απαίσιο πράγμα να κάνεις! Εργάστηκε σκληρά για όλο αυτό, κι εκείνος έστρεψε όλο το θέμα πάνω του», «Αυτός ο τύπος κατέστρεψε εντελώς τον μαραθώνιο της κοπέλας», «Η κοπέλα μου τρέχει στο μαραθώνιο... πώς μπορώ να το γυρίσω όλο σε μένα», ήταν μερικά από τα αρνητικά σχόλια των χρηστών.

If you've ever trained for a marathon, the amount of time that goes into, is a lot. To be interrupted for a damn proposal is insane. https://t.co/bW6ocBqwuQ — Joel Macke (@NotJoelMacke) 6 Νοεμβρίου 2018

OMG, I am STEAMING about the guy who proposed to his GF at mile 16 of her FIRST NYC marathon. What the actual fuck? What a shitty ass thing to do! She worked hard for that shit, and he made it about him. *growls* — Katee Robert (@katee_robert) 6 Νοεμβρίου 2018

Guy totally ruined her marathon time https://t.co/75TTF0dVww — Liam Martin (@LiamWBZ) 5 Νοεμβρίου 2018

"My girlfriend is running the Marathon.....how can I make this about me?" https://t.co/5RBwDgtmJv — bed stuy guy (@DTenenbaum) 6 Νοεμβρίου 2018