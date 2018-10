Οργισμένες αντιδράσεις προκάλεσε το αστείο του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα «χαλασμένα μαλλιά» του, λίγες μόλις ώρες μετά την αιματηρή ένοπλη επίθεση σε συναγωγή του Πίτσμπουργκ, όπου έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι.

«Παρεμπιπτόντως, κάποιος μόλις είπε, "Τα μαλλιά σου δείχνουν διαφορετικά σήμερα"», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια ομιλίας του το Σάββατο σε συνέδριο αγροτών στην Ινδιανάπολη.

«Του είπα, "Λοιπόν, στεκόμουν κάτω από το φτερό του Air Force One δίνοντας μια συνέντευξη τύπου νωρίς σήμερα το το πρωί, μια πολύ ατυχή συνέντευξη τύπου. Ο αέρας φυσούσε, έβρεχε κι εγώ είχα γίνει μούσκεμα, οπότε να με τι κατέληξα σήμερα», συνέχισε, αναφερόμενος στα μαλλιά του. «Και μετά του είπα, "Τουλάχιστον ξέρεις ότι είναι δικά μου"», πρόσθεσε.

Για να καταλήξει: «Είπα, "Μήπως θα έπρεπε να ακυρώσω την ομιλία επειδή τα μαλλιά μου σήμερα είναι χάλια". Και το κακό είναι πως κάποιος μου είπε, "Βασικά σήμερα δείχνουν πολύ καλύτερα από ό,τι συνήθως"».

Watch President Trump joke to FFA audience that he thought about canceling his speech—not because of the Pittsburgh Tree of Life mass shooting, but because of his "bad hair day" pic.twitter.com/BMeVRS3iha