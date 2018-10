Νεκρός φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, το ελικόπτερο του οποίου συνετρίβη πολύ κοντά στο γήπεδο της ομάδας του χθες το βράδυ.

Το BBC, επικαλούμενο πηγή από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Βικάι Σβιβαναναπράμπα, μεταδίδει πως ο επιχειρηματίας επέβαινε στο ελικόπτερο.

Το σίγουρο είναι πάντως πως ο Ταϊλανδός μεγιστάνας συνήθιζε να ταξιδεύει στο Λέστερ με το ελικόπτερο του για να παρακολουθήσει τα παιχνίδια της ομάδας του και να επιστρέφει με αυτό στο Λονδίνο.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν ασαφή. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, υπήρξε κάποιου είδους βλάβη στο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με έναν φίλαθλο που επικαλείται το BBC «ο ουραίος έλικας δεν λειτουργούσε σωστά και στροβιλιζόταν ανεξέλεγκτα».

Το ελικόπτερο έπεσε σε πάρκο κοντά στο γήπεδο και τυλίχτηκε αμέσως στις φλόγες.

Helicopter believed to be carrying #Leicester City’s chairman, crashed outside the King Power Stadium. pic.twitter.com/1KDJP6sJ8y