Ανατροπή έχουμε στο Παρίσι καθώς νεότερες πληροφορίες καταφθάνουν για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί.

Τα δύο θύματα της ένοπλης επίθεσης με μαχαίρ,ι είναι η μητέρα και η αδερφή του δράστη, ενώ άλλη μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι αρχές εξετάζουν περισσότερο την εκδοχή ο δράστης να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παρά να ακολουθούσε τις εντολές κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως το Ισλαμικό Κράτος.

Ο δράστης σκότωσε τα δύο θύματα του στο δρόμο, πριν πάρει έναν όμηρο σε ένα σπίτι και σκοτώθηκε με τη σειρά του από την αστυνομία, όταν επιχείρησε να εξέλθει από το σπίτι και να επιτεθεί στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών ο δράστης είχε «σημαντικά» ψυχιατρικά προβλήματα και το προφίλ του ταιριάζει περισσότερο με εκείνο ενός «διαταραγμένου» παρά «κάποιου που είχε αναλάβει δέσμευση» έναντι της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

«Ήταν μάλλον μια πλευρά (...) ανισορροπίας παρά κάποιος που είχε αναλάβει δέσμευση και που μπορούσε για παράδειγμα να ανταποκριθεί στις εντολές και οδηγίες τρομοκρατικών οργανώσεων και ιδιαίτερα του Νταές (αραβικό ακρωνύμιο της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος)», δήλωσε ο Ζεράρ Κολόμπ.

Ο δράστης έχει εξουδετερωθεί και η αστυνομική επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί όπως επιβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών

