Στην καμπίνα του αεροσκάφους μιας πτήσης από το Ντίσελντορφ προς το Εδιμβούργο ταξίδεψε ένα κοάλα, καθισμένο μάλιστα σε ένα από τα καθίσματα, προκαλώντας την έκπληξη των υπόλοιπων επιβατών.

Όπως περιέγραψαν οι ιθύνοντες του ζωολογικού κήπου που το φιλοξενεί, πρόκειται για τον Τανάμι, ένα μαρσιποφόρο ηλικίας 19 μηνών, το οποίο έφυγε από τον ζωολογικό κήπο του Ντούισμπουργκ στη Γερμανία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος διατήρησης του είδους, και διένυσε μια απόσταση άνω των 1.100 χιλιομέτρων έως τον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου.

«Τα κοάλα είναι πολύ ευαίσθητα ζώα, επομένως πρέπει να λαμβάνουμε ιδιαίτερα μέτρα όταν τα μεταφέρουμε. Ταξιδεύουν στην καμπίνα και όχι στον χώρο των αποσκευών προκειμένου όσοι τα φροντίζουν να μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλα θα πάνε καλά κατά τη διάρκεια της πτήσης» εξήγησε ο Ντάρεν ΜακΓκάρι, ο υπεύθυνος του ζωολογικού κήπου του Εδιμβούργου.

Το ζώο ταξίδεψε την Πέμπτη το βράδυ σε ένα κλουβί, το οποίο είχαν τοποθετήσει σε ένα κάθισμα. Ο ζωολογικός κήπος του Εδιμβούργου ανήρτησε στο Twitter πολλές φωτογραφίες του φυτοφάγου ζώου, όπου διακρίνεται μεταξύ άλλων να αγκαλιάζει ένα κλαδί, ενώ είναι περιστοιχισμένο από ευκάλυπτο, την αγαπημένη του λιχουδιά.

