Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς να τερματίσει την έρευνα σχετικά με την φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Υποστηρίζει ότι η έρευνα υπονομεύεται από τη σύγκρουση συμφερόντων του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ και αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε, με ένα tweet, από τον Τζεφ Σέσιονς να «βάλει τέλος αμέσως σε αυτό το στημένο Κυνήγι Μαγισσών προτού κηλιδώσει επιπλέον τη χώρα μας».

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!