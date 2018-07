Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν γνώριζε για τη συνάντηση στον Πύργο Τραμπ το 2016 ανάμεσα σε Ρώσους και μέλη του προεκλογικού επιτελείου του, περιλαμβανομένου του γιου του Ντον Τζούνιορ.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση οι Ρώσοι προσφέρθηκαν να παράσχουν επιβαρυντικές πληροφορίες για τη Δημοκρατική αντίπαλό του Χίλαρι Κλίντον.

«Δεν γνώριζα για τη συνάντηση με τον γιο μου Ντον Τζούνιορ», αναφέρει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter αφού το CNN μετέδωσε ότι ο πρώην δικηγόρος του επί σειρά ετών Μάικλ Κόεν είπε πως ο Τραμπ είχε λάβει από πριν γνώση για τη συνάντηση αυτή.

.....I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice!