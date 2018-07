Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεκδίκησε σήμερα τα εύσημα για την ισχύ του ΝΑΤΟ, έναν οργανισμό τον οποίο έχει πολλές φορές επικρίνει, αλλά αποτίμησε θετικά στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας.

Σε tweet του ο Τραμπ έγραψε ότι το ΝΑΤΟ είναι καλύτερα χρηματοδοτούμενο «μόνο χάρη σε εμένα».

«Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τα μέλη του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ήταν ανίσχυρο, αλλά τώρα είναι και πάλι ισχυρό (κακό για τη Ρωσία). Το μόνο που αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης είναι ότι ήμουν αγενής με τους ηγέτες, ποτέ δεν αναφέρονται στα χρήματα», έγραψε.

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!