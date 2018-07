Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή παρέπεμψε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, όταν ρωτήθηκε τι απαντάει η Κομισιόν στη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ΕΕ είναι εχθρός των ΗΠΑ.

Ο κ. Σχοινάς, αφού υπενθύμισε ότι στη δήλωση του κ. Τραμπ υπήρξε άμεση αντίδραση από πολλούς ιθύνοντες της ΕΕ, απάντησε ότι το μόνο που του έρχεται στο μυαλό είναι ο στίχος από την Αντιγόνη του Σοφοκλή «ούτοι συνέχθειν, αλλά συμφιλείν έφυν», που σημαίνει, όπως εξήγησε, «γεννήθηκα για να έχω φίλους, όχι για να έχω εχθρούς».

Υπενθυμίζεται πως σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CBS ο πρόεδρος Τραμπ είχε αναφέρει:

«Νομίζω πως έχουμε πολλούς εχθρούς. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός, λόγω αυτών που μας κάνουν στα θέματα εμπορίου. Δε θα σκεφτόσασταν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όμως ένας εχθρός. Η Ρωσία είναι ένας εχθρός από ορισμένες απόψεις. Η Κίνα είναι ένας εχθρός σε οικονομικό επίπεδο, σίγουρα είναι».

Στον Τραμπ απάντησε άμεσα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ στο Twitter

«Η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι καλύτεροι φίλοι και όποιος αποκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση εχθρό διασπείρει fake news», έγραψε.

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.