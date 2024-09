11η Σεπτεμβρίου: Νέο βίντεο συνδέει την Σαουδική Αραβία με τις πολύνεκρες επιθέσεις στις ΗΠΑ

Δύο ολόκληρες δεκαετίες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας και δημιουργεί νέα ερωτήματα για την πιθανή εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας στα χτυπήματα στους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο (και την αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του Λευκού Οίκου και του Καπιτωλίου) που στοίχισαν τη ζωή σε 2996 άτομα.

Στο βίντεο, το οποίο χρονολογείται δύο χρόνια πριν από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, ένας άνδρας βιντεοσκοπεί τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αλλά και το προσωπικό ασφαλείας των Ομοσπονδιακών κτιρίων.

Μιλώντας στα Αραβικά, ο άνδρας, ακούγεται να λέει «Λένε πως τα παιδιά μας είναι δαίμονες. Όμως, αυτοί είναι οι δαίμονες του Λευκού Οίκου». Αργότερα, στρέφει τον φακό του στον ουρανό και σε ένα αεροπλάνο, σημειώνοντας ότι «Το αεροδρόμιο δεν είναι πολύ μακριά από εδώ». Το φιλμ, διάρκειας περίπου μίας ώρας, κλείνει με ένα πλάνο με δύο λιμουζίνες, με τον αφηγητή να παρατηρεί: «Τα αυτοκίνητά τους. Το ανέφερες αυτό στο σχέδιο».

Ο δημιουργός του βίντεο αναγνωρίστηκε ως ο Omar al-Bayoumi, ένας Σαουδάραβας φοιτητής σε... ώριμη ηλικία, όπως εξακρίβωσαν οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας όταν τον συνέλαβαν, δέκα ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, στο Birmingham, της Αγγλίας. Ο al-Bayoumi κρατήθηκε για ανάκριση, η οποία διήρκησε μία εβδομάδα και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να του αποδώσουν οποιαδήποτε κατηγορία.

Έπειτα, πέρασε ανάκριση και από το FBI, δηλώνοντας πως δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Όσο για το ερασιτεχνικό του φιλμ, ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται παρά για ένα τουριστικό βίντεο όπως κάθε άλλο. Επίσης, ο al- Bayoumi είπε πως τυχαία γνώρισε και έγινε φίλος των δύο αεροπειρατών, που έναν χρόνο αργότερα πήραν τον έλεγχο της πτήσης American Airlines Flight 77 και άλλαξαν την κατεύθυνσή της προς το αμερικανικό Πεντάγωνο, με αποτέλεσμα να χαθούν 189 ζωές.

Το κατά πόσο οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας ήξεραν για την ύπαρξη του βίντεο δεν είναι γνωστό. Πρόσφατα, το ντοκουμέντο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια δίκης στην Νέα Υόρκη, στην οποία επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων θέλουν να συνδέσουν το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας με την επίθεση.

Έτσι, ζητήθηκε από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου να ψάξει βαθιά στο αρχείο της για οποιοδήποτε πληροφορία σχετικά με τον al-Bayoumi και νομοτελειακά το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Το συμπέρασμα που έβγαλε ο δικηγόρος των θυμάτων, Gavin Simpson, ήταν κατηγορηματικό.

«Ένα πλήθος στοιχείων που κατασχέθηκαν από την Μητροπολιτική Αστυνομία επιτρέπει στο ευρύ κοινό και τις οικογένειες της 11ης Σεπτεμβρίου να καταλάβουν τον μηχανισμό με τον οποίο η Σαουδική Αραβία παρείχε υποστήριξη στους αεροπειρατές της 11ής Σεπτεμβρίου», είπε ο Simpson.

Παρούσα στο δικαστήριο ήταν και η Sharon Premoli, μία από τους επιζώντες της τραγωδίας, όπου άκουσε αποσπάσματα της αφήγησης του al-Bayoumi. Για εκείνη, το βίντεο είναι «άκρως ενοχοποιητικό», επικαλούμενη συγκεκριμένα την χρήση λέξεων όπως «δαίμονες» και «σχέδιο».

Πέρα από το «τουριστικό» βίντεο, στην κατοχή του al-Bayoumi βρέθηκε και ένα τετράδιο, στο οποίο υπήρχαν υπολογισμοί για την απόσταση ενός αεροσκάφους από το έδαφος και τον ορίζοντα. Ο δικηγόρος του ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο απλώς για μία σχολική άσκηση, που είχε ανατεθεί στον γιο του al-Bayoumi.

Ούτε το τετράδιο, ούτε το βίντεο έφτασαν στις ΗΠΑ, για να εξεταστούν από την Κυβερνητική επιτροπή που κλήθηκε να βρει τα ίχνη των δραστών. Η λεγόμενη επιτροπή 9/11, παρότι επίπληξε την CIA και το FBI, κατέληξε στο συνμπέρασμα ότι η Σαουδική Αραβία δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στην επίθεση, αφότου ανέκρινε τον al- Bayoumi.

Όμως η παραπάνω άποψη δεν γίνεται αποδεκτή από όλους και σίγουρα όχι από τα θύματα. Η Robbyn Swan, μία από τους συγγραφείς του The Eleventh Day: The Full Story of 9/11 (Προτάθηκε για το βραβείο Pulitzer στην κατηγορία Ιστορίας), πιστεύει ότι το βίντεο εμπεριέχει «στοιχεία κριτικής σημασίας». Μιλώντας για τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, η συγγραφέας λέει ότι «Με βάση την ανάγνωσή μου, πραγματικά δίνουν βάση στη θεωρία που λέει ότι ένας ή περισσότεροι κρατικοί υπάλληλοι της Σαουδικής Αραβίας υποστήριξαν τους αεροπειρατές της 11/9».

Για την Swan, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαουδική Αραβία συνδέεται με το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους.

«Κάποιες από τις πηγές μου, υπαινίσσονταν από πολύ νωρίς ότι το FBI ήταν κάπως... απρόθυμο να δεχτεί την προοπτική της επίσημης εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις».

Φυσικά, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας στο παρελθόν έχει αρνηθεί ότι το ίδιο το κράτος ή κάποιο από τα όργανά του ενθάρρυναν ή υποστήριξαν τους τρομοκράτες.

Με πληροφορίες από Sky News