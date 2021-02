Η πρώτη αποστολή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έφτασε στον Άρη και μπήκε σε τροχιά σήμερα μετά από ένα ταξίδι επτά μηνών και 494 εκατ. χιλιομέτρων.

Η αποστολή μπορεί πλέον να αρχίσει να στέλνει δεδομένα σχετικά με την ατμόσφαιρα και το κλίμα του Άρη.

Αυτό καθιστά τα ΗΑΕ την πέμπτη διαστημική αποστολή που φτάνει στον πλανήτη. Το πρόγραμμα είναι μέρος των προσπαθειών των ΗΑΕ ώστε να αναπτύξουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές τους δυνατότητες και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο.

Ο Οργανισμός Διαστήματος των ΗΑΕ έχει ακόμη ένα σχέδιο για μία αποστολή στον Άρη έως το 2117.

«Είμαστε σε επαφή ξανά με το #HopeProbe. Η εισαγωγή του στην τροχιά του Άρη ολοκληρώθηκε», δήλωσε το Διαστημικό Κέντρο Mohammed Bin Rashid (MBRSC).

Η απόπειρα να μπει σε τροχιά γύρω από τον Άρη είχε 50% πιθανότητα αποτυχίας, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης του Ντουμπάι και Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σεΐχης Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

«Αυτό είναι το πιο μακρινό σημείο στο σύμπαν που έχουν φτάσει οι Άραβες στην ιστορία τους. Στόχος μας είναι να δώσουμε ελπίδα σε όλους τους Άραβες ότι είμαστε ικανοί να ανταγωνιστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο», είπε.

Την αποστολή χαιρέτισε και η NASA αφιερώνοντας ένα ποίημα του Al Mutanabbi; «Εάν τολμήσετε να επιδιώξετε τη δόξα, μην είστε ικανοποιημένοι με κάτι λιγότερα από τα αστέρια».

