Η Tesla προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό για το τμήμα μπαταριών, και παρουσίασε στιγμιότυπα από τη διαδικασία κατασκευής μπαταριών ιόντων λιθίου σε ένα βίντεο από τη γραμμή παραγωγής στο Fremont στην Καλιφόρνια.

H Tesla προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν πάνω στο πρότζεκτ, σε Τέξας ή Γερμανία, να επικοινωνήσουν με την εταιρεία.

Στο βίντεο φαίνονται τα στάδια της παραγωγής από τις πρώτες ύλες έως το τελικό προϊόν και την συσκευασία. Η εταιρεία δημιούργησε μία νέα σελίδα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. «Για να επιτύχουμε την μετάβαση στην βιώσιμη ενέργεια, πρέπει να παράγουμε πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, χτίζοντας ταχύτερα εργοστάσια.

Battery cell production is the fundamental rate-limiter slowing down a sustainable energy future. Very important problem. https://t.co/MYOUSAC2AK