Η Apple αφαίρεσε από το App Store την εφαρμογή iOS «Vybe Together» που προωθεί ιδιωτικά πάρτι εν μέσω πανδημίας, μπλόκαρε τον λογαριασμό της στο TikTok και την εξαφάνισε σχεδόν από το ίντερνετ.

Το Vybe Together διαφημιζόταν στο TikTok και την ιστοσελίδα του ως ένα μέρος για τη διοργάνωση μυστικών, ιδιωτικών πάρτι. Οι διοργανωτές έπρεπε να εγκρίνουν όλους όσοι ήθελαν να συμμετέχουν, και όσοι έπαιρναν έγκριση, στη συνέχεια λάμβαναν τη διεύθυνση του πάρτι δύο ώρες πριν από την εκδήλωση.

Οι περισσότερες από αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν παράνομες υπό τους τρέχοντες αυστηρούς περιορισμούς της πανδημίας στις ΗΠΑ. Οι αντιδράσεις για την εφαρμογή στα social media έφεραν και το τέλος της.

They’re currently in the midst of promoting secret NYE ragers in nyc pic.twitter.com/dEIdwX1DKn