Η δοκιμή του νέου πρωτότυπου του Starship ολοκληρώθηκε με έκρηξη, κατά την προσπάθεια προσγείωσης, αλλά ο Έλον Μασκ είναι ενθουσιασμένος.

Ο μη επανδρωμένος πύραυλος, με κωδικό SN8, εκτοξεύθηκε από την εγκατάσταση Boca Chica, στο Τέξας, για μια σύντομη πτήση σε υψόμετρο 12,5 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος εξερράγη κατά την προσγείωση, αλλά ο Έλον Μασκ ήταν ενθουσιασμένος για το πόσα επιτεύχθηκαν σε αυτή τη δοκιμή των 6,5 λεπτών.

«Άρη, σου ερχόμαστε», έγραψε μεταξύ άλλων στο Twitter, ενώ συνεχάρη την ομάδα της SpaceΧ. Σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, η δοκιμή αυτή παρείχε «όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε». Πριν από την εκτόξευση ο Μασκ είχε μετριάσει τις προσδοκίες, προειδοποιώντας ότι μπορεί να συμβεί κάποια αναποδιά.

Mars, here we come!!