Ενώ το 2020 οδεύει προς το τέλος του το Twitter, χρησιμοποιώντας το χάσταγκ #ThisHappened, συνόψισε τις τάσεις της χρονιάς και τις δημοφιλέστερες αναρτήσεις.

Το κορυφαίο χάσταγκ για το 2020 ήταν το #COVID19, ακολούθησε το #BlackLivesMatter και τρίτο ήταν το #StayHome, όπου οι χρήστες καλούσαν τον κόσμο να μείνει στο σπίτι του ώστε να αποφευχθεί η μετάδοση του κορωνοϊού.

Οι προσωπικότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν περισσότερο οι χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν. Ακολούθησε ο Τζορτζ Φλόιντ, ο θάνατός του οποίου πυροδότησε το κίνημα Black Lives Matter και στη συνέχεια βρίσκεται ο Κόμπι Μπράιντ που πέθανε σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Στην πέμπτη θέση δεν είναι άλλος από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Το δημοφιλέστερο emoji ήταν το «δάκρυα χαράς». Παρότι το 2020 ήταν απρόβλεπτο, πολλοί χρήστες του Twitter «εξέφρασαν ευγνωμοσύνη και υποστήριξη».

Οι αναρτήσεις «ευγνωμοσύνης» αυξήθηκαν κατά 20% παγκοσμίως καθώς πολλοί χρήστες ευχαρίστησαν μέσω Twitter τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς. Φράσεις για τους εργαζόμενους στις πρώτες γραμμές κατά της πανδημίας αναρτήθηκαν πάνω από 17 εκατομμύρια φορές.

Ακολουθούν οι αναρτήσεις με τα περισσότερα likes.

Η ανάρτηση για τον θάνατο του Chadwick Boseman.

Ο Μπαράκ Ομπάμα για τον Κόμπι Μπράιαντ.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.