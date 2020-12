Επιστήμονες στην Αυστραλία χρησιμοποίησαν ένα νέο ισχυρό τηλεσκόπιο για να χαρτογραφήσουν περίπου τρία εκατομμύρια γαλαξίες σε χρόνο - ρεκόρ, δημιουργώντας αυτό που αποκαλούν «το Google Map του σύμπαντος».

Το Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), ένα ραδιοτηλεσκόπιο που βρίσκεται στην αυστραλιανή ενδοχώρα, χαρτογράφησε τους γαλαξίες σε μόλις 300 ώρες ή 12,5 ημέρες. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNN πρόκειται για μία αξιόλογη αύξηση σε σχέση με προηγούμενες μελέτες, η οποίες χρειάστηκαν χρόνια. Το αποτέλεσμα είναι ένας νέος Άτλας του Σύμπαντος, σύμφωνα με τον αυστραλιανό οργανισμό CSIRO που δημιούργησε και διαχειρίζεται το τηλεσκόπιο.

Όπως αναφέρει με το CSIRO, το ASKAP χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα για (να απαντηθούν) τα πανάρχαια μυστήρια του σύμπαντος, ενώ παρέχει στους αστρονόμους σε όλον τον κόσμο με καινοτομίες ώστε να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.

Είναι η πρώτη φορά που το ASKAP δοκιμάστηκε στην πληρότητά του. Ο νέος χάρτης καλύπτει το 83% ολόκληρου του ουρανού και δείχνει τους γαλαξίες μας με πρωτοφανή λεπτομέρεια. Οι επιστήμονες ευελπιστούν πως θα εντοπίσουν δεκάδες εκατομμύρια νέους γαλαξίες σε μελλοντικές έρευνες. Οι αστρονόμοι σε όλον τον κόσμο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα νέα δεδομένα για να «εξερευνήσουν το άγνωστο και να μελετήσουν τα πάντα σε σχέση με τη δημιουργία των αστεριών και το πως οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες αναπτύσσονται και αλληλοεπιδρούν».

Our ASKAP radio telescope has conducted its first survey of the entire southern sky in record speed and detail, creating a new atlas of the Universe. @CSIRO_ATNF https://t.co/yayzqGMhjm