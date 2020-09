Instagram, Facebook και Messenger παρουσίασαν τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία τους, σύμφωνα με αρκετούς χρήστες σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Αν και δεν «έπεσαν», είχαν δυσκολία στην εμφάνιση νεότερων δημοσιεύσεων στις αρχικές τους σελίδες.

Άλλοι χρήστες ωστόσο ανέφεραν ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι διαθέσιμοι ενώ σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ εμφανίστηκε και σχετικό μήνυμα.

«Δυστυχώς κάτι πήγε στραβά, το επεξεργαζόμαστε και θα το επιδιορθώσουμε το συντομότερο δυνατό» αναφέρει το μήνυμα, σύμφωνα με τους χρήστες.

Χιλιάδες άνθρωποι στράφηκαν στο Twitter ενημερώνοντας για την κατάσταση στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι δεν ήταν οι μόνοι που είχαν πρόβλημα.

JUST IN: Facebook and Instagram are reportedly down at the moment - an error message appears when trying to load the websites, saying they're working to fix the issue. pic.twitter.com/CVkcrEVaUf