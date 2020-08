Δύο Αμερικανοί αστροναύτες προερχόμενοι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσθαλασσώθηκαν σήμερα στον Κόλπο του Μεξικού πάνω στην κάψουλα SpaceX, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη αποστολή της ιδιωτικής εταιρίας που έχει συνάψει συμβόλαιο με τη NASA.

Οι Ρόμπερτ Μπένκεν και Ντάγκλας Χάρλεϊ επέστρεψαν σήμερα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όπου εκτοξεύτηκαν τον Μάιο με σκάφος της SpaceX.

«Καλωσορίσατε στη Γη, και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε με τη SpaceX», ανακοίνωσε ο διευθυντής της πτήσης στους αστροναύτες που αποκρίθηκαν αμέσως.

Η κάψουλα Dragon προσθαλασσώθηκε ανοικτά της Πενσακόλα της Φλόριντα όπως είχε προβλεφθεί στις 14:48 (21:48 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας, αφού διαπέρασε προφανώς χωρίς ζημιές την ατμόσφαιρα της Γης.

.@SpaceX engineers are doing a purge of vapor fumes around the Dragon Endeavour to ensure the safety of our #LaunchAmerica crew when they open the hatch. pic.twitter.com/MtzBKZj2ci — NASA (@NASA) August 2, 2020

Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας, που αναμένεται να ανακτηθεί γρήγορα από ένα σκάφος της SpaceX.

Η τελευταία φορά που αστροναύτες κατέληξαν στον ωκεανό κατά την επιστροφή τους, ήταν τον Ιούλιο του 1975 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής Apollo. Έκτοτε, οι αστροναύτες πάντα προσγειώνονταν σε έδαφος, είτε με σκάφος της NASA είτε με κάψουλα Σογιούζ της αντίστοιχης ρωσικής υπηρεσίας.

Our recovery teams are making sure that there are no poisonous fumes around the capsule, both for the safety of @AstroBehnken and @Astro_Doug and the people recovering them from the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/iUZDb957Kl — NASA (@NASA) August 2, 2020