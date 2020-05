Η πρώτη επανδρωμένη πτήση για το διάστημα από τις ΗΠΑ εδώ και 9 χρόνια αναμένεται να απογειωθεί από τη Φλόριντα. Για μια ακόμα φορά η NASA γράφει ιστορία, ενώ είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες.

Η NASA αποφάσισε να συνεργαστεί με την εταιρεία SpaceX του Έλον Μάσκ και την Boeing για να πραγματοποιήσει αυτό το σπουδαίο εγχείρημα.

Πρόκειται για την εκτόξευση της αποστολής Demo-2 της NASA και είναι η πρώτη εκτόξευση αστροναυτών με αμερικανικό πύραυλο από αμερικανικό έδαφος από το 2011, η οποία, σύμφωνα με τη NASA και τη SpaceX, αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας νέας εποχής στις επανδρωμένες πτήσεις.

Learn more about Dragon’s design pic.twitter.com/Fw5OZ9Ecwm — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

Δύο αστροναύτες θα κατευθυνθούν προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) μέσα σε διαστημόπλοιο της εταιρείας SpaceX του γνωστού επιχειρηματία Έλον Μασκ.

.@SpaceX's Dragon vehicle was designed from scratch 12 years ago to carry cargo from Earth to @Space_Station.



Key upgrades were made to make it human rated and able to #LaunchAmerica today. pic.twitter.com/fUgx4iI5j6 — NASA (@NASA) May 27, 2020

Οι δύο αστροναύτες, Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χάρλεϊ, θα ταξιδέψουν με διαστημόπλοιο Crew Dragon της SpaceX, που θα εκτοξευτεί με πύραυλο Falcon 9 της ίδιας εταιρείας. Η αποστολή έχει λάβει το προσωνύμιο «Launch America» και θα αποτελέσει την τελική δοκιμή πτήσης της SpaceX για το Crew Dragon.

Οι δύο αστροναύτες θα χρησιμοποιούν επίσης διαστημικές στολές της SpaceX. Όταν τεθούν σε τροχιά, το πλήρωμα και ο έλεγχος αποστολής της SpaceX θα ελέγξουν εάν το διαστημόπλοιο λειτουργεί όπως πρέπει, δοκιμάζοντας το σύστημα ελέγχου περιβάλλοντος, το σύστημα οθονών και ελέγχου, τους κινητήρες . Μέσα σε διάστημα περίπου 24 ωρών το Crew Dragon θα είναι σε θέση να συναντήσει τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να προσδεθεί σε αυτόν – μια διαδικασία την οποία είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιεί αυτόνομα, ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση θα επιβλέπεται τόσο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό όσο και από το ίδιο το πλήρωμα του σκάφους.

Οι υπεύθυνοι της διαστημικής υπηρεσίας και της SpaceX συναντήθηκαν εντός της ημέρας για να αποφασίσουν εάν θα αναβάλουν, ή όχι, την εκτόξευση λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί.

Η συνάντηση για τον καιρό στον Ατλαντικό (σήμερα) το πρωί θα καθορίσει εάν θα μπορέσουμε να δώσουμε σήμα, έγραψε ο ιδιοκτήτης της SpaceX Έλον Μασκ, νωρίτερα, που περίμενε με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή από την ημέρα της ίδρυσης της νεοφυούς διαστημικής εταιρείας του το 2002.

Προς το παρόν, η απογείωση παραμένει προγραμματισμένη στις 16:33. (23:33 ώρα Ελλάδος) στο σημείο εκτόξευσης 39Α, από το οποίο είχαν απογειωθεί και ο Νιλ Αρμστρονγκ και οι συνεπιβάτες του στην ιστορική αποστολή του προγράμματος 'Απόλλων' για τη Σελήνη. Σήμερα, ένας πύραυλος SpaceX Falcon 9, με τη νέα κάψουλα Crew Dragon στην κορυφή του, θα απογειωθεί στο Διάστημα.

Τα δύο μέλη του πληρώματος που επέλεξε η NASA για την αποστολή, βρίσκονταν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, η αποστολή αποφασίσθηκε να συνεχισθεί.

NASA

Η συνεργασία με την SpaceX

Η Space Exploration Technologies Corp., που ιδρύθηκε με σκοπό να σπάσει τις αποκλειστικότητες στους κανόνες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, κέρδισε σταδιακά την εμπιστοσύνη της μεγαλύτερης διαστημικής υπηρεσίας στον πλανήτη. Το 2012, έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που προσέδεσε μια κάψουλα με φορτία στον ISS, τον οποίο έκτοτε προμηθεύει τακτικά. Δύο χρόνια αργότερα, η NASA της παρήγγειλε την επόμενη αποστολή: να στείλει στον Διεθνή Σταθμό τους αστροναύτες της, ξεκινώντας από το "2017", με την κάψουλα Dragon.

"This is a dream come true, I think for me, and everyone at @SpaceX." @ElonMusk is ready to #LaunchAmerica: pic.twitter.com/xgScFca9eY — NASA (@NASA) May 27, 2020

"Το SpaceX δεν θα βρισκόταν εδώ που βρίσκεται χωρίς τη NASA", είχε δηλώσει ο Μασκ πέρυσι, έπειτα από την επιτυχημένη γενική δοκιμή της μη επανδρωμένης αποστολής προς τον ISS. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έχει δαπανήσει περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια στη SpaceX για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και τη λειτουργία της επαναχρησιμοποιήσιμης κάψουλάς της για έξι μελλοντικά διαστημικά μετ 'επιστροφής διαστημικά ταξίδια. Το πρόγραμμα συνάντησε πολλές καθυστερήσεις, εκρήξεις, προβλήματα με το αλεξίπτωτο, αλλά η SpaceX υπερίσχυσε στο τέλος του αεροπορικού γίγαντα Boeing, ο οποίος επένδυσε για την κατασκευή μιας κάψουλας (του Starliner), η οποία ακόμα δεν είναι έτοιμη.

Στην εκτόξευση στο Κέντρο Κένεντι θα παρευρεθεί κι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιδιώκει να κατοχυρώσει την αμερικανική κυριαρχία στο διάστημα, τόσο για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά όπως έχει θέσει ως στόχο και για την επιστροφή στη Σελήνη το 2024. Η αποστολή της κάψουλας Crew Dragon είναι να προσκολληθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σε ύψος 400 χλμ από την επιφάνεια της θάλασσας, όπου θα μπορούσε να παραμείνει αγκυρωμένος μέχρι τον Αύγουστο.

Εάν η κάψουλα εκπληρώσει την αποστολή της και πιστοποιηθεί ότι είναι ασφαλής, πλέον οι Αμερικανοί δεν θα εξαρτώνται από τους Ρώσους για να έχουν πρόσβαση στο διάστημα: από το 2011, τα ρωσικά Soyuz είναι τα μόνα διαθέσιμα διαστημικά οχήματα μεταφοράς. Έτσι, οι εκτοξεύσεις από τη Φλόριντα θα επιστρέψουν στον τακτικό ρυθμό τους, πάλι με τέσσερις αστροναύτες ανά αποστολή.

Και φυσικά, η SpaceX θα είναι και εκείνη ελεύθερη να οργανώνει διαστημικά ταξίδια για τουρίστες με την κάψουλα, με ένα εισιτήριο που πιθανότατα θα κοστίζει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.