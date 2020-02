Επιστήμονες στον Καναδά ανακάλυψαν ένα νέο είδος δεινοσαύρου, συγγενικό με αυτό των σαρκοβόρων τυραννόσαυρων.

Ο παλαιοντολόγος Τζάρεντ Βόρις ήταν ο πρώτος που παρατήρησε τα απολιθωμένα ίχνη του «Θανατοθεριστή», όπως ονομάστηκε το είδος της οικογένειας των τυραννοσαυριδών, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο μουσείο Royal Tyrrell της Αλμπέρτα, το 2018. Γρήγορα αντιλήφθηκε πως τα απολιθωμένα οστά δεν μπορούσαν να καταταγούν σε καμία άλλη κατηγορία.

Τα απολιθώματα είχε εντοπίσει ένας αγρότης από τη νότια Αλμπέρτα που ήρθε σε επαφή με το μουσείο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Βόρις και οι συνάδελφοί του κατάφεραν να ταυτοποιήσουν αυτό το «καναδικό» είδος τυραννόσαυρου, από τα μικρά κομμάτια του κρανίου του.

