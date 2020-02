H πιο κλασική χειρονομία των Ιταλών, δηλαδή αυτή που δείχνει ενωμένα τα δάχτυλα του ενός χεριού θέλοντας έτσι να συμφωνήσουν ή να εξηγήσουν κάτι, έγινε emoji.

Συγκεκριμένα, πριν λίγες μέρες, το Emojipedia, η ιστοσελίδα που ανακοινώνει τα emojis, δημοσίευσε 117 καινούργια emojis για το 2020. Ανάμεσα σε αυτά, φυσικά, είναι και το παραπάνω, το οποίο έχει γίνει είδηση σε αρκετά μέσα της γειτονικής χώρας.

New in Emoji 13.0: Pinched Fingers, with skin tone support #Emoji2020 https://t.co/nSYHGVUTJn pic.twitter.com/AFGuZf2azR