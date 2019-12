Οι λέξεις και οι φράσεις που ακούσαμε ή διαβάσαμε την τελευταία δεκαετία είναι σίγουρα αμέτρητες, όμως υπάρχουν και μερικές που πράγματι κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να γίνουν μέρος των συζητήσεών μας και της διαδικτυακής μας ζωής.

Την τελευταία δεκαετία, τα hashtags άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα social media, καθώς κατάφεραν ακόμη και να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο για τη δημιουργία σημαντικών κοινωνικών κινημάτων. Ωστόσο, τα hashtags δε γνώρισαν αμέσως ευρεία αποδοχή από τις εταιρείες, δεδομένου ότι, όταν το 2007 ο σύμβουλος τεχνολογίας Chris Messina πρότεινε στο Twitter την εφαρμογή τους, η απάντηση της πλατφόρμας ήταν πως «αυτά τα πράγματα είναι για χαζούς», αμφιβάλλοντας προφανώς ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν επιτυχημένη. Όμως, δύο χρόνια αργότερα, το Twitter τελικά υιοθέτησε τα hashtags, ενώ το 2010 στο «παιχνίδι» αυτό μπήκε και το Instagram.

Κάθε γενιά συνηθίζει να «βαφτίζει» τη νεολαία της μ' ένα ιδιαίτερο όνομα. Για παράδειγμα, τη δεκαετία των 60s υπήρχαν οι hippies, που σήμερα αποκαλούνται boomers. Έτσι, για τη δεκαετία που τελειώνει, οι millennials χαρακτηρίστηκαν κυρίως ως hipsters! Αν και είναι αρκετά δύσκολο να απαριθμήσει κανείς όλα εκείνα τα στοιχεία που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα, είναι γεγονός ότι οι hipsters έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη στις polaroid και γενικότερα στη retro αισθητική. Μάλιστα, κατά πολλούς, οι hipsters είναι μια μετεξέλιξη των hippies.

Τα τελευταία δέκα χρόνια αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των δημόσιων συζητήσεων για την κλιματική αλλαγή, με την παράλληλη εμφάνιση αρκετών αρνητών του παραπάνω ουσιαστικού προβλήματος, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ.

They changed the name from “global warming” to “climate change” after the term global warming just wasn’t working (it was too cold)!