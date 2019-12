Από τη στιγμή που η Tesla ανακοίνωσε το Cybertruck, τα σχόλια στο Διαδίκτυο γι'αυτό το νέο φορτηγό ήταν πολλά και αντικρουόμενα. Κάποιοι θεώρησαν αρκετά κομψό το ντιζάιν του, ενώ άλλοι δηλώνουν αρκετά απογοητευμένοι, κυρίως με το φιάσκο που αποκαλύφθηκε με τα δήθεν αλεξίφαιρα τζάμια του.

Όπως και να 'χει, όμως, το Cybertruck φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, καθώς πολλοί χρήστες του Ίντερνετ αλλά και εταιρίες έχουν δημιουργήσει άπειρα memes παίρνοντας έμπνευση από το νέο φορτηγό της εταιρίας. Τα περισσότερα από αυτά τα memes βασίζονται στην κουλτούρα των video games, πράγμα βέβαια που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, μετά το σπάσιμο του τζαμιού στην παρουσίαση που έγινε στην Καλιφόρνια.

Βέβαια, ο Έλον Μασκ φάνηκε ότι συμφωνεί και μάλιστα διασκεδάζει με αυτά τα σχόλια, καθώς όταν αποκάλυψε στο Twitter τι αποτέλεσε έμπνευση για το ντιζάιν του Cybertruck, άνοιξε μια ολόκληρη διαδικτυακή συζήτηση με τον πασίγνωστο YouTuber, PewDiePie, που κάνει κατά βάση κωμικά και gaming βίντεο.

Does it allow attachments? Either way I want one! pic.twitter.com/lhlVu6GoDN