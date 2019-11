Πολλοί σύντομα οι χρήστες του Instagram στις ΗΠΑ δεν θα μπορούν να βλέπουν πλέον τα like στις αναρτήσεις τους, καθώς η πλατφόρμα αποφάσισε να δοκιμάσει τη νέα μέθοδο που εδώ και καιρός συζητείται.

Εδώ και μήνες η εταιρία δοκιμάζει απόκρυψη του αριθμού των like σε χώρες όπως Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ιταλία και Βραζιλία. Χτες ο CEO Adam Mosseri ανακοίνωσε πως κάποιοι Αμερικανοί χρήστες θα αρχίσουν πλέον να βιώνουν το ίδιο, βλέποντας από την επόμενη εβδομάδα τα like τους να εξαφανίζονται από κοινή θέα.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD