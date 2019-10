Η εταιρία Mara Group, που έχει ως έδρα της τη Ρουάντα της Αφρικής, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες δύο νέα smartphones, το Mara X και το Mara Z, τα οποία είναι και τα πρώτα smartphones κατασκευασμένα εξ'ολοκλήρου στην Αφρική.



Παρόλο που αυτά τα δύο Android κινητά είναι ακριβότερα συγκριτικά με άλλα που υπάρχουν στην αγορά, η εταιρία Mara Group απευθύνεται σε ένα κοινό που είναι πρόθυμο να ξοδέψει κάτι παραπάνω για ένα προϊόν, που επί της ουσίας στηρίζει την τοπική οικονομία και όχι τα αντίστοιχα εισαγόμενα. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια, η εταιρία από τη Ρουάντα έχει θέσει ως στόχο της να πρωταγωνιστήσει σταδιακά στη βιομηχανία της τεχνολογίας.

Ο πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, κατά τη διάρκεια του event για το λανσάρισμα των νέων συσκευών, περιέγραψε τις νέες εγκαταστάσεις του Mara Group ως «το πρώτο high-tech εργοστάσιο παραγωγής smartphones στην Αφρική». «Τα κινητά του Mara Group αποτελούν μέρος μιας σειράς προϊόντων υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται στη χώρα μας», πρόσθεσε ο Κογκάμε.

