Ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα, το Instagram αποσύρει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα χαρακτηριστικά του, το Following tab, το οποίο επέτρεπε στους χρήστες να παρακολουθούν τις κινήσεις των ατόμων που ακολουθούν.

Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι, το Following tab (ή καρτέλα "Ακολουθείτε" στην ελληνική έκδοση) εμφανίζει καινούργια likes και σχόλια από τα άτομα που ακολουθείτε, ενώ δείχνει επίσης οποιονδήποτε νέο λογαριασμό μπορεί να έχουν προσθέσει στο feed τους.

Η συγκεκριμένη καρτέλα φιλοξενείται μαζί με την καρτέλα «You» (ή "Εσείς" στα ελληνικά), η οποία εμφανίζει τις ειδοποιήσεις για like, σχόλια και follow μέσα στο εικονίδιο της καρδιάς στο κάτω μέρος της εφαρμογής.

Ωστόσο το χαρακτηριστικό δεν ήταν καθόλου βοηθητικό με αποτέλεσμα να παραβλέπεται από τους χρήστες, πολλοί εκ των οποίων είχαν ξεχάσει πως υπάρχει ή δεν το γνώριζαν καν. Εκείνοι όμως που το χρησιμοποιούσαν, είχαν κατά κάποιον τρόπο την δυνατότητα να «κατασκοπεύουν» όσα κάνουν οι φίλοι τους στο Instagram.

Ο Vishal Shah, Head of Product του Instagram, δήλωσε πως το χαρακτηριστικό αφαιρείται επειδή δε χρησιμοποιείται πολύ και δεν το ξέρουν αρκετοί χρήστες. «Οι χρήστες δεν ήξεραν πάντα πως η δραστηριότητά τους εμφανίζεται. Οπότε έχεις μια λειτουργία που δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε και αιφνιδιάζει τον κόσμο με το να εμφανίζεται η δραστηριότητά τους. Η απλοποίηση ήταν καθοριστικός παράγοντας για να το αποφασίσουμε», σχολίασε μιλώντας στο Buzzfeed News.

Proud of this change. We are trying to build a culture where “unshipping” is valued just as much as shipping in the first place. https://t.co/xK6y04iEgu