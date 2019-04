Το Stratolaunch, ένα τεράστιο αεροσκάφος με έξι κινητήρες κινητήρες και άνοιγμα φτερών όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική πτήση πάνω από την Καλιφόρνια.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο. Είναι δημιούργημα της εταιρείας Stratolaunch Systems, την οποία ίδρυσε το 2011 ο Πόλ Άλεν, ο νεκρός πια συνιδρυτής της Microsoft.

Ουσιαστικά το αεροσκάφος είναι μια γιγαντιαία ιπτάμενη πλατφόρμα εκτόξευσης, σχεδιασμένο για να εκτοξεύει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Σκοπός του είναι δώσει στον στρατό, ιδιωτικές εταιρείες, ακόμα και τη ΝASA, έναν πιο οικονομικό τρόπο πρόσβασης στο διάστημα.

A great look at the immense size of @Stratolaunch as the world's biggest airplane conducts its first flightpic.twitter.com/sttIfkJlut — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) April 13, 2019

Το άνοιγμα φτερών του αεροσκάφους είναι 117 μέτρα, πολύ περισσότερο από κάθε άλλο αεροπλάνο στον πλανήτη.

Το μήκος του είναι περίπου 72 μέτρα. Ζυγίζει 226.000 τόνους. Είναι τόσο μεγάλο που έχει δύο κόκπιτ, ένα σε κάθε άτρακτο. Μόνο το ένα όμως χρησιμοποιείται για το πιλοτάρισμα του αεροσκάφους.

«Είναι το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο. Είναι τόσο τεράστιο που δεν πιστεύεις πως μπορεί να πετάξει», λέει ο Τζακ Μπάιερ, ένας από τους φωτογράφους που ήταν παρόντες στην πρώτη πτήση,

Όταν το Sratolaunch, η βάση του οποίου βρίσκεται στην έρημο Μοχάβε στην Καλιφόρνια θα είναι πλήρως πιστοποιημένο και θα έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε αυτό θα λειτουργεί ως εξής:

To τζετ, που θα μεταφέρει έναν πύραυλο με έναν δορυφόρο, θα απογειώνεται από την έρημο Μοχάβε μέχρι να φτάσει σε ύψος 35.000 ποδιών.

Από εκεί οi πιλότοι θα εκτοξεύουν τον πύραυλο με πορεία προς το διάστημα. Όσο ο πύραυλος θα θέτει τον δορυφόρο σε τροχιά γύρω από το διάστημα το αεροπλάνο θα επιστρέφει στο έδαφος.

Οι δορυφόροι που θα εκτοξεύονται από το Sratolaunch θα κινούνται σε τροχιά που θα απέχει από 480 έως 1930 χιλιόμετρα από τη Γή.

Οι δορυφόροι σε χαμηλή τροχιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις επικοινωνίες και διαδικτυακές υπηρεσίες για απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και για λόγους επιστημονικής παρατήρησης, ακόμα και για παρακολουθήσεις.

Η αγορά για υπηρεσίες εκτόξευσης δορυφορών για εμπορική χρήση μεγαλώνει συνεχώς, αναμένεται να είναι μία βιομηχανία μεγέθους 7 δισ. δολαρίων έως το 2024.