Μια τεράστια έκρηξη μετεωρίτη ισοδύναμη με δέκα βόμβες της Χιροσίμα συνέβη πάνω από τη Βερίγγεια Θάλασσα, τον Δεκέμβριο, αλλά πέρασε απαρατήρητη.

Ένας μετεωρίτης εξερράγη στην ατμόσφαιρα της Γης το Δεκέμβριο του 2018, προκαλώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη έκρηξη του είδους της κατά τα τελευταία 30 χρόνια και τη μεγαλύτερη μετά την έκρηξη μετεωρίτη πάνω από το Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας πριν από έξι χρόνια.

Το πιο πρόσφατο συμβάν, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), πέρασε απαρατήρητο μέχρι σήμερα, επειδή συνέβη πάνω από τη Βερίγγεια Θάλασσα, στα ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της ανατολικής Ρωσίας.

Some colour views of the #meteor that flew over the North Pacific in December 2018, taken by Japan's #Himawari satellite.

The meteor is really clear here - bright orange fireball against the blue + white background!



