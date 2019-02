Γιατροί στην Αυστραλία επιβεβαίωσαν τη δεύτερη γνωστή περίπτωση στον κόσμο της γέννησης ημι-πανομοιότυπων διδύμων από ένα ωάριο και δύο σπερματοζωάρια.

Πρόκειται για ένα αγόρι και ένα κορίτσι που έχουν πανομοιότυπο DNA από τη μητέρα τους, αλλά το DNA από την πλευρά του πατέρα τους διαφέρει.

Περιπτώσεις ημι-πανομοιότυπων διδύμων είναι τρομερά σπάνιες και η μόνη έως τώρα είχε αναφερθεί στις ΗΠΑ το 2007.

Η δεύτερη τέτοια περίπτωση δημοσιοποιήθηκε από τους επιστήμονες, με επικεφαλής τον δρα Μάικλ Γκάμπετ του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της Κουίνσλαντ, στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Τα δίδυμα παιδιά είναι είτε πανομοιότυπα ή μονοζυγωτικά (προέρχονται από ένα έμβρυο που γονιμοποιείται από ένα σπερματοζωάριο αλλά μετά διαχωρίζεται σε δύο έμβρυα ίδιου φύλου με ταυτόσημο γενετικό υλικό), είτε μη πανομοιότυπα ή διζυγωτικά ή ετεροζυγωτικά (προέρχονται από δύο ωάρια που γονιμοποιούνται από δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια, μπορούν να είναι ίδιου ή διαφορετικού φύλου και δεν έχουν ταυτόσημο DNA).

Τα πολύ πιο σπάνια ημι-πανομοιότυπα ή ημι-ζυγωτικά δίδυμα είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, όπου ένα ωάριο γονιμοποιείται ταυτόχρονα από δύο σπερματοζωάρια και στη συνέχεια διαιρείται σε δύο έμβρυα. Συνήθως τέτοια σπανιότατα έμβρυα δεν επιβιώνουν.

Κάθε σπερματοζωάριο περιέχει το ήμισυ του πατρικού DNA, αλλά δύο σπερματοζωάρια του ίδιου άνδρα δεν είναι γενετικά πανομοιότυπα.

Για παράδειγμα, το ένα μπορεί να περιέχει ένα αντίγραφο του πατρικού χρωμοσώματος Υ (που «οδηγεί» στην ανάπτυξη αγοριού), ενώ το άλλο σπερματοζωάριο μπορεί να περιέχει ένα αντίγραφο του πατρικού χρωμοσώματος Χ (που κάνει το παιδί κορίτσι).

Αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση των αυστραλιανών διδύμων διαφορετικού φύλου, που ζουν στο Μπρισμπέιν και είναι σήμερα περίπου τεσσάρων ετών. Το ωάριο της 28χρονης μητέρας τους γονιμοποιήθηκε από ένα σπερματοζωάριο με χρωμόσωμα Χ και από άλλο ένα με χρωμόσωμα Υ.

Αναπτύχθηκαν στη συνέχεια δύο διαφορετικά έμβρυα που μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα, όπως έδειξαν τα υπερηχογραφήματα κατά την έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης, πράγμα που αρχικά είχε παραπλανήσει τους γιατρούς ότι επρόκειτο για πανομοιότυπα δίδυμα.

Όταν όμως μετά από οκτώ εβδομάδες πραγματοποιήθηκε ένα νέο υπερηχογράφημα, έγινε αντιληπτό ότι τα έμβρυα ήσαν διαφορετικού φύλου (κάτι αδύνατο στα πανομοιότυπα δίδυμα), οπότε κατέστη φανερό ότι κάτι ξεχωριστό είχε συμβεί.

Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι το αγόρι και το δίδυμο κορίτσι είχαν κοινό κατά 100% το DNA της μητέρας τους, αλλά είχαν κοινό μόνο το 78% του πατρικού DNA.

Λόγω του ασυνήθιστου συνδυασμού γενετικού υλικού από τα δύο σπερματοζωάρια, οι γιατροί ανησυχούν μήπως τα δύο παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε καρκίνο των αναπαραγωγικών οργάνων. Ήδη έχει γίνει αφαίρεση ωοθηκών από το κορίτσι όταν ήταν τριών ετών, ενώ παρακολουθούνται οι όρχεις του αγοριού.

Κατά τα άλλα, τα παιδιά -που γεννήθηκαν με καισαρική και η ταυτότητα τους δεν αποκαλύφθηκε- είναι υγιή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το BBC.

Οι μητέρες μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιθανότερο να γεννήσουν μη πανομοιότυπα δίδυμα. Τα τελευταία είναι πιο συχνά σε ορισμένες οικογένειες, ενώ τα πανομοιότυπα δίδυμα δεν εμφανίζουν παρόμοια κληρονομικότητα.

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (εξωσωματική γονιμοποίηση) αυξάνει την πιθανότητα απόκτησης διδύμων, καθώς συνήθως περισσότερα από ένα γονιμοποιημένα έμβρυα εμφυτεύονται στη μήτρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ