Η Roskosmos με αφορμή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δημοσίευσε στο Τwitter φωτογραφίες με διαστημικές «καρδιές» τις οποίες τράβηξαν οι Ρώσοι κοσμοναύτες από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

«Για εκείνους που γιορτάζουν την ημέρα των ερωτευμένων, είναι οι πιο πραγματικές διαστημικές καρδούλες, τις οποίες δημιούργησε η φύση σε όλη την επικράτεια του πλανήτη», αναφέρει στην ανακοίνωση της η ρωσική διαστημική υπηρεσία.

Αυτή τη στιγμή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό βρίσκονται ο Ρώσος κοσμοναύτης Όλεγκ Κονονένκο και οι Αμερικανοί αστροναύτες Ντέιβιντ Σαν Ζακ και Εν Μακλέιν.

Photos of «cosmic valentines» on the surface of our planet 💖. Pictures were taken by Roscosmos cosmonauts from the International @Space_Station. #ValentineDay #ValentinesDay pic.twitter.com/K3AqValfeT