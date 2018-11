Χάρη στο άψογο κοστούμι του, και παρά την ελαφρώς ρομποτική φωνή του, όταν τον βλέπει κανείς στην οθόνη, δεν είναι εύκολο να τον ξεχωρίσει από έναν άνθρωπο παρουσιαστή.

Ο πρώτος εικονικός παρουσιαστής ειδήσεων, προϊόν ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την κινεζική μηχανή αναζήτησης Sogou, βγήκε στον αέρα, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, «XINHUA».

Ο εικονικός παρουσιαστής, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο, μπορεί να εκφωνήσει κείμενα εξίσου φυσικά με έναν επαγγελματία δημοσιογράφο παρουσιαστή ειδήσεων.

Ο εικονικός δημοσιογράφος έχει δημιουργηθεί σε δύο εκδόσεις, μία αγγλόφωνη και μια κινεζόφωνη, με διαφορετικά πρόσωπα η κάθε μία, σύμφωνα με το BBC.

Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ