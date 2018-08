Επιστήμονες της NASA υποστηρίζουν ότι έχουν αδιάσειστες αποδείξεις για την ύπαρξη νερού σε μορφή πάγου στην επιφάνεια της Σελήνης.

Οι επιστήμονες εντόπισαν τα αποθέματα παγωμένου νερού με υπέρυθρες μετρήσεις που λήφθηκαν από ένα όργανο χαρτογράφησης της Nasa, το οποίο βρισκόταν στην ινδική αποστολή Chandrataan-1 στη Σελήνη, πριν από μία δεκαετία, το διάστημα μεταξύ του 2008 και του 2009.

Όπως εξήγησαν οι ειδικοί, οι περιοχές στις οποίες εντοπίστηκε ο πάγος βρίσκονται στο τμήμα της Σελήνης που βρίσκεται στη σκιά προστατευμένο από τη θερμότητα του Ηλίου.

Τα αποθέματα πάγου εντοπίζονται τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο πόλο της Σελήνης και είναι διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία.

NASA

Οι μετρήσεις που έγιναν, έδειξαν ότι ο πάγος που βρέθηκε είχε την τάση να σχηματίζεται σε περιοχές στις οποίες η θερμοκρασία της επιφάνειας δεν ανεβαίνει πάνω από τους -163 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία, πάντως, δεν είναι το μοναδικό στοιχείο για την παρουσία πάγου καθώς οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το εύρημα αυτό εντοπίστηκε μόνο στο 3,5% της σκοτεινής πλευράς του φεγγαριού.

Ο περισσότερος πάγος εντοπίστηκε στο νότιο πόλο γύρω από κρατήρες που έχουν πάρει το όνομά τους από επιστήμονες και ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων των Haworth, Shoemaker, Sverdrup και Shackleton.

Στον βόρειο πόλο τα αποθέματα πάγου είναι περισσότερο διάσπαρτα και εξαπλωμένα.

Λεπτομέρειες της ανάλυσης των φωτογραφιών δημοσιεύονται στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

NASA

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι θερμοκρασίες στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης δεν ξεπερνούν τους -157 βαθμούς Κελσίου. Αυτό ενδέχεται να δημιουργεί ένα περιβάλλον, στο οποίο τα αποθέματα νερού σε μορφή πάγου θα μπορούσαν να διατηρούνται σταθερά για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Αποθέματα πάγου έχουν βρεθεί επίσης σε άλλους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, όπως στο βόρειο πόλο του πλανήτη Ερμή και στον νάνο πλανήτη Δήμητρα.

«Αυτές οι "αποθήκες" πάγου θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή νερού για μελλοντικές εξερευνήσεις της Σελήνης» υποστηρίζουν οι ειδικοί.

Με πληροφορίες από The Guardian